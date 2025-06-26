Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев заявил, что Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала с Volvo

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала из-за ее фотографии на фоне грузовика Volvo, купленного для национальной сборной.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала из-за ее фотографии на фоне грузовика Volvo, купленного для национальной сборной.

По словам комментатора, руководительница Федерации не ценит людей, поэтому нередко оказывается в подобных ситуациях.

— Ситуация с Volvo? Уже давно понятно, что для Елены Валерьевны люди — мусор. Подставлять людей ей не привыкать, — передает слова Губерниева портал Sport 24.

Компания Volvo в свою очередь организовала проверку из-за вакс-грузовика российской сборной.

Это не первый раз, когда журналист срывается на лыжницу. Так, в мае Губерниев раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок о низких зарплатах российских спортсменов, в частности, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Он обвинил Вяльбе в обмане, подчеркнув, что у Федерации есть спонсорские средства и доходы от единого регулятора.

Кроме того, в апреле Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и пожелал ей отметить следующую годовщину «спокойно в кругу друзей и семьи», поскольку он уже сменит ее на занимаемом посту. По словам комментатора, многие люди по связанным с лыжным спортом вопросам обращаются за помощью именно к нему, а не к Вяльбе.