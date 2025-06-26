Губерниев заявил, что Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала с Volvo

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала из-за ее фотографии на фоне грузовика Volvo, купленного для национальной сборной.
По словам комментатора, руководительница Федерации не ценит людей, поэтому нередко оказывается в подобных ситуациях.
— Ситуация с Volvo? Уже давно понятно, что для Елены Валерьевны люди — мусор. Подставлять людей ей не привыкать, — передает слова Губерниева портал Sport 24.
Компания Volvo в свою очередь организовала проверку из-за вакс-грузовика российской сборной.
Это не первый раз, когда журналист срывается на лыжницу. Так, в мае Губерниев раскритиковал слова президента Федерации лыжных гонок о низких зарплатах российских спортсменов, в частности, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Он обвинил Вяльбе в обмане, подчеркнув, что у Федерации есть спонсорские средства и доходы от единого регулятора.
Кроме того, в апреле Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и пожелал ей отметить следующую годовщину «спокойно в кругу друзей и семьи», поскольку он уже сменит ее на занимаемом посту. По словам комментатора, многие люди по связанным с лыжным спортом вопросам обращаются за помощью именно к нему, а не к Вяльбе.