Губерниев заявил, что Вяльбе «не впервой садиться в лужу» после скандала с Volvo

Кроме того, в апреле Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и пожелал ей отметить следующую годовщину «спокойно в кругу друзей и семьи», поскольку он уже сменит ее на занимаемом посту. По словам комментатора, многие люди по связанным с лыжным спортом вопросам обращаются за помощью именно к нему, а не к Вяльбе.