Круг получателей выплат за гибель бойцов на СВО расширили в Башкирии

Согласно нововведению, теперь на получение материальной помощи от государства также могут претендовать те, кто фактически воспитывал и содержал бойца в течение как минимум пяти лет до достижения им совершеннолетия. Председатель регионального парламента Константин Толкачев отметил, что главное в этой ситуации не сами выплаты, а «признание роли человека» в жизни солдата.