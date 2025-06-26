Круг получателей выплат за гибель бойцов на СВО расширили в Башкирии

Депутаты в Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты на сумму двух миллионов рублей для семей погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине военнослужащих. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе Государственного собрания республики.
Согласно нововведению, теперь на получение материальной помощи от государства также могут претендовать те, кто фактически воспитывал и содержал бойца в течение как минимум пяти лет до достижения им совершеннолетия. Председатель регионального парламента Константин Толкачев отметил, что главное в этой ситуации не сами выплаты, а «признание роли человека» в жизни солдата.
— Иногда в жизни случается так, что опорой и защитой для ребенка является не биологический родитель, а другой человек, который волей обстоятельств становится для него настоящей семьей, — передает слова депутат официальный сайт Госсобрания Башкирии.
Депутат Государственной думы и сопредседатель Ассоциации ветеранов спецоперации Подмосковья Сергей Колунов рассказал о мерах поддержки, которые предусмотрены для участников боевых действий и их семей. По его словам, в этой сфере парламентариями поддержано большое число законодательных инициатив.