11-летний мальчик искупался в бассейне и умер из-за пожирающей мозг амебы

В Словакии 11-летний мальчик заразился амебой, «пожирающей мозг», и умер после урока плавания в термальном бассейне. Об этом пишет издание Bild.
Инцидент произошел на курорте Вадас в городе Штурово. Через несколько дней после посещения бассейна у мальчика диагностировали заражение простейшим организмом Naegleria fowleri, который также известен как амеба-убийца.
Сообщается, что шансов на выживание у него не было, так как от поражения этим микроорганизмом нет официального лечения.
По мнению врачей, амеба могла попасть через назальные пазухи попасть в организм ребенка, а оттуда проникнуть в мозг.
После этого случая все термальные бассейны Вадаса были закрыты для проведения лабораторной экспертизы.
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