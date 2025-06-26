Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний мальчик искупался в бассейне и умер из-за пожирающей мозг амебы

В Словакии 11-летний мальчик заразился амебой, «пожирающей мозг», и умер после урока плавания в термальном бассейне.

В Словакии 11-летний мальчик заразился амебой, «пожирающей мозг», и умер после урока плавания в термальном бассейне. Об этом пишет издание Bild.

Инцидент произошел на курорте Вадас в городе Штурово. Через несколько дней после посещения бассейна у мальчика диагностировали заражение простейшим организмом Naegleria fowleri, который также известен как амеба-убийца.

Сообщается, что шансов на выживание у него не было, так как от поражения этим микроорганизмом нет официального лечения.

По мнению врачей, амеба могла попасть через назальные пазухи попасть в организм ребенка, а оттуда проникнуть в мозг.

После этого случая все термальные бассейны Вадаса были закрыты для проведения лабораторной экспертизы.

Ранее профессор Наталья Шеина рассказала «МК», как уберечься от страшной инфекции.