Совбез РФ: Свыше 40 процентов мигрантов хотят жить по шариату, а не законам РФ

Значительная часть приехавших в Россию жителей Центральной Азии придерживаются радикальных религиозных взглядов, которые они приобрели под воздействием популярных у себя на родине исламистских проповедников, и ставят шариат выше законодательства страны. Об этом в четверг, 26 июня, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Он аргументировал свои слова результатами социологического исследования, которое Федеральная служба охраны провела в России среди трудовых мигрантов.
— 43,5 процента опрошенных предпочитают шариат светскому законодательству, 24 процента готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, 15,3 процента готовы принимать участие в незаконных политических акциях, — заявил Коков.
Политик подчеркнул, что в такой ситуации наблюдаются предпосылки к формированию устойчивых диаспоральных групп и этнических анклавов, которые не хотят ассимилироваться в российское общество и соблюдать законодательство страны. Вместо этого они предпочитают почитать национальные традиции и религиозные догмы, а также готовы отстаивать свои убеждения любыми методами, в том числе незаконными, передает «Российская газета».
26 декабря 2024 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случаях, когда у мигрантов нет постоянного места учебы и работы и они не хотят соблюдать нормы российского законодательства, появляются этнические анклавы, которые могут стать «рассадниками экстремизма».