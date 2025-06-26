Совбез РФ: Свыше 40 процентов мигрантов хотят жить по шариату, а не законам РФ

Политик подчеркнул, что в такой ситуации наблюдаются предпосылки к формированию устойчивых диаспоральных групп и этнических анклавов, которые не хотят ассимилироваться в российское общество и соблюдать законодательство страны. Вместо этого они предпочитают почитать национальные традиции и религиозные догмы, а также готовы отстаивать свои убеждения любыми методами, в том числе незаконными, передает «Российская газета».