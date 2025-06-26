Жара продолжает бить по Молдове: Синоптики предупредили о +35 градусах и тропическом ливне

Лето в Молдове не сбавляет обороты: 27 июня жителей страны ждёт очередная волна зноя. По данным Государственной гидрометеорологической службы, воздух в республике прогреется до +33…+35 °C. Особенно жарко будет на юге и в центральной части страны.
Утром и днём сохранится ясная, почти безоблачная погода. Однако во второй половине дня возможны резкие перемены: синоптики предупреждают о вероятности локальных тропических ливней с грозами и порывами ветра до 15−18 м/с. Такие погодные явления особенно вероятны в северных районах и вблизи холмистой местности.
Несмотря на высокие температуры, влажность воздуха останется повышенной, что усилит ощущение духоты. Медики рекомендуют по возможности сократить пребывание на открытом солнце с 11:00 до 17:00 и пить больше воды.
Также существует риск перегрева и теплового удара, особенно у пожилых людей и маленьких детей. Водителям следует быть осторожными: возможны кратковременные ухудшения видимости из-за дождя.
Погода в ближайшее время.
Гидрометцентр продлил оранжевый код метеоопасности, связанный с высокой температурой воздуха. В случае выпадения ливней возможны подтопления низин и дворов, а также повреждения деревьев и линий электропередачи.