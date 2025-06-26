Жара продолжает бить по Молдове: Синоптики предупредили о +35 градусах и тропическом ливне

Утром и днём сохранится ясная, почти безоблачная погода. Однако во второй половине дня возможны резкие перемены: синоптики предупреждают о вероятности локальных тропических ливней с грозами и порывами ветра до 15−18 м/с. Такие погодные явления особенно вероятны в северных районах и вблизи холмистой местности.