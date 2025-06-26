В ночь на 27 июня в Минске будут наносить дорожную разметку на 22 участках улично-дорожной сети

Дорожную разметку будут наносить на улицах Казинца, Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), Павловского, Мазурова, Уборевича, Одинцова, Передовая, Панченко, Чечота, Каролинская и проезде Каролинский, Городецкая, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Лобанка, Космонавтов, Бабушкина, Гусовского, Неманская, Шугаева, Орды. Также работы по нанесению разметки будут вестись на двух участках МКАД: от ул. Скорины до Логойского тракта и от ул. Свислочской до ул. Скорины.