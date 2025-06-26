Анна Винтур покинет пост главного редактора американского Vogue

Анна Винтур присоединилась к американскому Vogue в 1983 году в должности креативного директора. С 1985-го по 1987 год она возглавляла британское издание журнала, затем стала главным редактором американского. Помимо деятельности в журнале она также консультировала бренды по вопросам ведения бизнеса, включая Марка Джейкобса и Тома Форда.