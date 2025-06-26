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Уборка урожая стартовала в Ростовской области

В восьми районах Ростовской области началась хлебоуборочная кампания.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стартовала хлебоуборочная кампания. Уборку урожая уже начали в Сальском, Песчанокопском, Аксайском, Кагальницком, Семикаракорском, Целинском, Неклиновском и Багаевском районах. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, с донских полей уже собрано 23 тысячи тонн зернобобовых культур и ранних зерновых.

— В первую очередь убирают поля, поврежденные засухой. Большую часть уже собранного урожая составляет озимый и яровой ячмень, а также горох. К уборке озимой и яровой пшеницы традиционно приступают позже, — отметил он.

Всего же аграриям предстоит убрать зернобобовые и зерновые культуры с площади 3,2 миллиона гектаров.