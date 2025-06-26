Reuters: Госдеп США может прекратить финансирование программ на Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов может прекратить финансирование программ по поиску военных преступлений на территории Украины, а также в других странах. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что соответствующая рекомендация американскому Госдепу была направлена администрацией Белого дома. При этом, согласно информации агентства, решение не является окончательным. Госдепартамент США в дальнейшем может оспорить инициативу.
Ранее KP.RU сообщал, что Соединенные Штаты сократили финансирование шести проектов по расследованию военных преступлений на Украине, общий бюджет которых составлял 89 миллионов долларов. Один из этих проектов напрямую курировал американский Госдепартамент.