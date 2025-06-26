— В то же время гонка вооружений выгодна западникам, равно как и война в Украине, — высказывает свое мнение эксперт. — Поскольку, с одной стороны, позволяет на миллиарды долларов сбывать свое устаревшее оружие, а с другой — стремится оживить свои экономики за счет огромных финансовых вливаний в военно-промышленный комплекс и кардинально обновить парк военной техники, новых вооружений и средств ведения войны. Ведь наращивание военного потенциала стран НАТО происходит за счет включения широкомасштабных программ производства всех видов оружия на основе современных научно-технических достижений. За океаном искренне надеются на резкое возрастание коммерческих продаж американской военной техники европейским союзникам, в том числе Польше, странам Балтии и киевскому политическому режиму.