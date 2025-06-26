Какова истинная цель расширения Североатлантического альянса? Рассказал эксперт

25 июня в Гааге завершился саммит НАТО. Уже задолго до его начала многие эксперты отмечали, что никаких смелых решений не стоит ожидать от встречи, особенно «когда в товарищах согласья нет». Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Дьяченко анализирует, какова истинная цель расширения Североатлантического альянса, как шантажирует Белый дом своих союзников и почему среди натовцев отсутствует единодушие по украинскому вопросу.
Воскрешение мифа о «русской угрозе».
Эксперт напоминает, что за 76 лет своего существования блок НАТО превратился в мощнейший инструмент военно-политического влияния трансатлантических политических элит на развитие политических процессов в Европейско-Азиатском регионе. Главная опора альянса — Соединенные Штаты. США стремится усилить американское лидерство в атлантическом сообществе и тотально унифицировать политические режимы Европы в соответствии со своими принципами и интересами.
«Папочка» Трамп и потемкинские деревни. Что пишут зарубежные СМИ о саммите НАТО? Bloomberg: НАТО переживает самый серьезный кризис за 75 лет.
— Именно финансово-олигархические круги Вашингтона являются мощным распространителем бацилл американского гегемонизма и генерируют развитие милитаризма в европейских странах, — отмечает Олег Дьяченко и объясняет, что собой представляет механизм расширения НАТО.
Вначале в странах-кандидатах на присоединение к блоку под предлогом формирования гражданского общества и развития демократии создаются политические силы, декларирующие свою приверженность западным ценностям. Данный период можно сравнить с «санитарной зоной», в которой в течение ряда лет под контролем западных советников осуществляется перестройка всего общественно-политического и социально-экономического организма, осуществляется подготовка новых элит и привод их под ручки во власть посредством демократических выборов.
Если процесс дает сбой и все идет не по плану, то в ход запускаются более жесткие механизмы «гибридной войны». Западные спецслужбы методично и целенаправленно раскачивают внутриполитическую ситуацию, вплоть до разжигания гражданского противостояния и вооруженного конфликта регионального масштаба. Одновременно в отношении такой страны вводятся экономические и политические санкции, ограничения. Так происходило, например, на Балканах после разрушения югославского государства. Тогда по «липовому» обоснованию дело дошло до вооруженного вторжения войск НАТО.
Затем наступает этап принятия этими новоиспеченными демократическими элитами важнейших геополитических решений с последующим документальным оформлением присоединения утративших суверенитет стран к Европейскому союзу и блоку НАТО. Через какое-то время происходит ввод иностранных, чаще всего американских, войск и создание военных баз на фактически оккупированных территориях.
— Если панорамно посмотреть на процесс движения НАТО в восточном направлении, то, несмотря на маскировку, проступает истинная цель данного расширения. Это блокирование России и Союзного государства на земле, в воздухе и на море, захват жизненного пространства в Балто-Черноморско-Средиземноморском регионе, доступ к сырьевым ресурсам, в том числе к месторождениям углеводородов и редкоземельных металлов, получение рынков сбыта для своих товаров, контроль над стратегически важными регионами Европейского континента. И, самое главное, любыми способами воспрепятствование созданию «СССР 2.0», появлению на международной арене нового субъекта мировой геополитики и геоэкономики, — считает эксперт.
НАТО объединяет 30 стран Европы и 2 североамериканских государства — США и Канаду. Россия в прямом смысле слова оказалась в натовских «клещах».
— Поводы для расширения НАТО используются самые разные — от обнуления «межнациональных и межконфессиональных конфликтов» в регионе и борьбы с мировым терроризмом джихадистского толка до воскрешения в фантазиях западной пропаганды мифа о так называемой «русской угрозе». Однако одно неизменно — авантюристическая политика руководства США и ЕС всегда приводит к возникновению на Европейском континенте вооруженных конфликтов, увеличению опасности глобальной войны на тотальное уничтожение человечества, — уверен эксперт.
Украине не место в альянсе.
Олег Дьяченко подчеркивает, что действия НАТО в Восточно-Европейском регионе крайне авантюристичны и провокационны. Особенно это касается украинского вопроса. Ведь еще в 2008-м на саммите в Бухаресте натовцы пообещали предоставить Киеву членство в альянсе, после чего начали политический флирт с руководством Украины, закончившийся «майданным» переворотом и братоубийственной гражданской войной. Но в Гааге на саммите представители антинародного киевского политического режима участвовали лишь в неофициальной программе. Да и среди самих натовцев отсутствует полное единодушие по украинскому вопросу. Часть стран-участниц — против вступления Украины в альянс.
Саммит НАТО в Гааге стал очередным «зловещим знаком» для Украины.
— И не только потому, что эта страна разрушена гражданской войной, утратила значительную часть своего населения и территории, поражена тотальной коррупцией, криминалом и находится на внешнем финансовом содержании, — анализирует наш эксперт. — Против присоединения Украины к Североатлантического альянсу категорически выступает Россия. Для нее украинская тема наполнена геополитическим содержанием и имеет, прямо скажем, стратегическую историко-цивилизационную направленность. Когда этот очевидный факт будет наконец признан по обе стороны Атлантики — тогда в Украине наступит долгожданный мир.
Прямая угроза нашей нацбезопасности.
Олег Дьяченко констатирует: НАТО превратился в крупнейшую деструктивную силу во всемирной политике, выступающую с открыто русофобских и антибелорусских позиций. Желание достичь военно-политического господства над странами, некогда входившими в социалистическое содружество, привело к разрушению послевоенного устройства мира с непредсказуемыми геополитическими последствиями.
НАТО не готово идти на уступки России, в отличие от Вашингтона Global Times: увеличение расходов на оборону НАТО не обеспечит безопасность Европы.
Республиканская администрация Белого дома по старой рейгановской традиции шантажирует своих европейских союзников угрозой возможного вывода американских войск из Европы, грозит возможным сокращением финансирования натовских проектов и методично подталкивает руководителей европейских государств к увеличению военных расходов и укреплению военной инфраструктуры в целом.
Вследствие этого на объединенном Западе начался очередной изнурительный виток гонки вооружений. Происходит это в условиях колоссального, в несколько десятков триллионов долларов внешнего долга США и их сателлитов.
— В то же время гонка вооружений выгодна западникам, равно как и война в Украине, — высказывает свое мнение эксперт. — Поскольку, с одной стороны, позволяет на миллиарды долларов сбывать свое устаревшее оружие, а с другой — стремится оживить свои экономики за счет огромных финансовых вливаний в военно-промышленный комплекс и кардинально обновить парк военной техники, новых вооружений и средств ведения войны. Ведь наращивание военного потенциала стран НАТО происходит за счет включения широкомасштабных программ производства всех видов оружия на основе современных научно-технических достижений. За океаном искренне надеются на резкое возрастание коммерческих продаж американской военной техники европейским союзникам, в том числе Польше, странам Балтии и киевскому политическому режиму.
Руководство Соединенных Штатов и НАТО проводит дипломатические, экономические, информационно-психологические и идеологические мероприятия и активно работает над повышением уровня военной интеграции и готовности блока к агрессивным действиям против стран, не разделяющих западные ценности.
Поэтому, советует эксперт, пусть никого не вводят в заблуждения противоречия между США и их союзниками, которые периодически обостряются внутри НАТО. Это временные разборки между «своими».
— Размещение вокруг Беларуси и Союзного государства опорных узлов из межнациональных воинских контингентов говорит само за себя — НАТО занимает недружественную и откровенно агрессивную позицию. Это прямая угроза нашей национальной безопасности. И нам необходимо адекватно реагировать на нее, усиливая свой экономический и военно-политический потенциал, — подытоживает Олег Дьяченко.
Светлана КИРСАНОВА,
газета «7 дней».-0-