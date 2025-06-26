Хозотходы и сорняки. После вмешательства КГК наведен порядок в населенных пунктах Петриковского района

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК Гомельской области в Петриковском районе выявлены многочисленные факты захламления территорий субъектов хозяйствования отходами общего пользования, аварийные здания, доступ в которые не был ограничен, а также зарастающие сорняками земли сельхозорганизаций. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
По требованию госконтролеров факты бесхозяйственности устранены. В частности, приняты меры по наведению порядка на земельных участках вблизи д. Бринев, пос. Копцевичи, пос. Макаричи (аварийные здания), аг. Лясковичи, д. Голубица (захламленные земли) и др. -0-