Путин: страны ЕАЭС осуществляют 93% взаимных расчетов в нацвалютах

Владимир Путин во время пленарного заседания сообщил, что государства Евразийского экономического союза осуществляют 93% взаимных расчетов в национальных валютах, сказано на сайте Кремля.
«Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился — до 97 миллиардов долларов, причем 93% расчетов между нашими государствами проводятся в национальных валютах», — отметил глава государства во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Кроме того, Владимир Путин указал на рост промышленного производства и сельского хозяйства в странах ЕАЭС.
Пленарное заседение состоялось в выставочном центре «БелЭкспо» в Минске. Темой дискуссии была «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».
Ранее сообщалось, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина на площадке Евразийского экономического форума.