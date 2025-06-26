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Путин: страны ЕАЭС осуществляют 93% взаимных расчетов в нацвалютах

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин во время пленарного заседания сообщил, что государства Евразийского экономического союза осуществляют 93% взаимных расчетов в национальных валютах, сказано на сайте Кремля.

«Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился — до 97 миллиардов долларов, причем 93% расчетов между нашими государствами проводятся в национальных валютах», — отметил глава государства во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

Кроме того, Владимир Путин указал на рост промышленного производства и сельского хозяйства в странах ЕАЭС.

Пленарное заседение состоялось в выставочном центре «БелЭкспо» в Минске. Темой дискуссии была «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».

Ранее сообщалось, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина на площадке Евразийского экономического форума.

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