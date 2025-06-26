С концертом — в цех. Могилевчане получают необычные поздравления в канун Дня города

26 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В канун празднования Дня города могилевчане получают необычные поздравления — для них на рабочих местах стали устраивать концерты, чтобы подарить яркие эмоции и зарядить позитивом, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, концерт «Человеку труда песню пою!» прошел сегодня на производстве № 4 булочно-кондитерской компании «Домочай» в Могилеве. Такие творческие встречи — часть программы празднования Дня города, основные мероприятия которого пройдут 28 июня.
Как рассказала начальник производства № 4 Марина Плахоцкая, такой концерт на предприятии впервые. «Я думаю, что заряд позитивных эмоций мы получили не только на сегодня, но и на несколько дней вперед. Нам подарили настоящий праздник в канун Дня города, — поделилась она. — Производство у нас непростое. Чтобы хлеб получался, нужно настроение и внутренний настрой того, кто делает. Нельзя печь с плохим настроением и печалью в душе — даже при наличии проверенного рецепта ничего не получится. А если в душе добро и позитив, результат будет отменным».
По словам заместителя генерального директора булочно-кондитерской компании Веры Богайчук, производство хлеба — процесс непрерывный, а потому люди, которые находятся на смене, не могут надолго отлучаться от рабочего места.
«Идея таких концертов — очень интересная, а реализация — просто крутая. Иногда так случается, что наши работники не могут отлучиться на то или иное городское мероприятие, а здесь праздник приходит прямо к нам на производство, — отметила она. — В зале собрались пекари, кондитеры, технологи, заквасчики, укладчики-упаковщики, те, кто занимается обслуживанием линий, — всего около 50 человек».
Добрая традиция проведения концертов в цехах зародилась во время «Марафона единства». Руководитель учреждения культуры «Могилевские городские оркестры» Александр Городков рассказал, что во время марафона их коллектив выступал в нескольких городах. Наши люди — это благодарные зрители. И все равно, выступают артисты на больших площадках или в цехе завода.
«Мы создаем музыкальную ауру, свою энергетику и в ответ ловим много оваций и криков “Браво!”. В итоге сами подпитываемся этим позитивом», — отметил он. -0-