С концертом — в цех. Могилевчане получают необычные поздравления в канун Дня города

Как рассказала начальник производства № 4 Марина Плахоцкая, такой концерт на предприятии впервые. «Я думаю, что заряд позитивных эмоций мы получили не только на сегодня, но и на несколько дней вперед. Нам подарили настоящий праздник в канун Дня города, — поделилась она. — Производство у нас непростое. Чтобы хлеб получался, нужно настроение и внутренний настрой того, кто делает. Нельзя печь с плохим настроением и печалью в душе — даже при наличии проверенного рецепта ничего не получится. А если в душе добро и позитив, результат будет отменным».