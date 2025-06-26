Эндокринолог Павлова назвала способы избавления от фастфудной зависимости

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала тревожной тенденцией рост популярности у россиян фасфуда, напомнив, что регулярное употребление такой пищи может вызвать ряд заболеваний.
«Обилие транс- и насыщенных жиров, сахара, соли, высокая калорийность, низкая пищевая ценность, практически полное отсутствие клетчатки, витаминов и питательных веществ — всё это никак не назвать составляющими здорового питания», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам врача, если часто питаться бургерами, пиццей и хот-догами, то можно получить метаболические нарушения, ожирение, резистентность к инсулину, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Угроза здоровью резко возрастает, если есть вредную еду после 17.00.
Тем, кто решил позаботиться о своем здоровье и избавиться от «фастфудной зависимости», Павлова дала несколько простых советов.
В частности, она рекомендовала россиянам обратить внимание на простые домашние альтернативы блюд. Кроме того, эндокринолог посоветовала заранее продумывать, где можно нормально перекусить, если голод застанет вне дома. Врач также напомнила, что можно брать полезные перекусы с собой в дорогу, в частности, сделать сэндвич с варёной курицей. Павлова также попросила не забывать пить простую воду.
«Конечно, лучше готовить самостоятельно дома, где можно контролировать добавление масла, соли и способ готовки. Но если все же решили зайти в общепит, то лучше выбирать кафе с меню, где есть более здоровые блюда. Не стоит жертвовать здоровьем ради нескольких десятков минут, сэкономленных на готовке или ожидании блюда», — написала она.
Ранее диетолог-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, что современные пищевые продукты нередко содержат скрытые сахара, из-за которых человек может незаметно перегружать свой организм. Это, как отмечают специалисты, является одной из причин массового распространения ожирения и диабета.