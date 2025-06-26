Эндокринолог Павлова назвала способы избавления от фастфудной зависимости

«Конечно, лучше готовить самостоятельно дома, где можно контролировать добавление масла, соли и способ готовки. Но если все же решили зайти в общепит, то лучше выбирать кафе с меню, где есть более здоровые блюда. Не стоит жертвовать здоровьем ради нескольких десятков минут, сэкономленных на готовке или ожидании блюда», — написала она.