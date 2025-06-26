Школьник во время футбольного матча вывел на экран нецензурное слово, правоохранители оперативно нашли хулигана

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время футбольного матча в Ляховичах школьник вывел на экран табло нецензурное слово. Хулигана оперативно установили правоохранители, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В ходе мониторинга сотрудники УВД Брестского облисполкома обнаружили в интернете видеозапись, на которой во время футбольного матча в Ляховичах на экране табло было выведено нецензурное слово. В кратчайшие сроки правоохранители установили хулигана. Им оказался 11-летний учащийся одной из школ Ляховичей. В разговоре с правоохранителями парень пояснил, что увлекается программированием и в одном из роликов в TikTok узнал о специальной программе, с помощью которой можно выводить различные тексты на информационные экраны. Находясь на футбольном матче и подобрав пароль к сети Wi-Fi, посредством которой выводился счет футбольного матча, решил поэкспериментировать и вывел нецензурное слово на экран.
В силу возраста мальчик не подлежит к привлечению к административной ответственности. Однако его проступок будет рассматриваться на КДН в Ляховичском райисполкоме, также сотрудниками ИДН будет проведена индивидуальная профилактическая работа с учащимся. Родители малолетнего привлечены к административной ответственности по ст.10.3 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей».
Сотрудники милиции непрерывно проводят мониторинг сети Интернет в целях предупреждения преступлений и иных правонарушений. Каждому нарушению будет дана правовая оценка и будут приняты меры реагирования, отметили в УВД. -0-