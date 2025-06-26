Школьник во время футбольного матча вывел на экран нецензурное слово, правоохранители оперативно нашли хулигана

В ходе мониторинга сотрудники УВД Брестского облисполкома обнаружили в интернете видеозапись, на которой во время футбольного матча в Ляховичах на экране табло было выведено нецензурное слово. В кратчайшие сроки правоохранители установили хулигана. Им оказался 11-летний учащийся одной из школ Ляховичей. В разговоре с правоохранителями парень пояснил, что увлекается программированием и в одном из роликов в TikTok узнал о специальной программе, с помощью которой можно выводить различные тексты на информационные экраны. Находясь на футбольном матче и подобрав пароль к сети Wi-Fi, посредством которой выводился счет футбольного матча, решил поэкспериментировать и вывел нецензурное слово на экран.