«Худшее послание»: в Европе начали списывать Украину со счетов, посылая недвусмысленные знаки

Нужно сказать, что еще 10−15 лет назад Россия была не против членства Украины в Евросоюзе. Но теперь многое изменилось, в этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сейчас ЕС превращается в военный альянс. К тому же ЕС мечтает взять реванш у России за счет Украины. Поэтому членство Киева там может стать большой проблемой.