В Европе начали списывать Украину со счетов, посылая недвусмысленные знаки. Сначала визит главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит НАТО, который вряд ли можно назвать удачным. Теперь Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что вето Венгрии на переговорах о членстве Украины в ЕС — это худшее послание для Киева.
«Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать Украине, заключается в том, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — резюмировала европейский политик.
Нужно сказать, что еще 10−15 лет назад Россия была не против членства Украины в Евросоюзе. Но теперь многое изменилось, в этом уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сейчас ЕС превращается в военный альянс. К тому же ЕС мечтает взять реванш у России за счет Украины. Поэтому членство Киева там может стать большой проблемой.