Россиянка с ребенком устроила «перцовый» скандал в автобусе

Применением перцового баллончика закончился конфликт в автобусе в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Издание сообщает, что пассажиров возмутило использование нецензурной лексики двумя женщинами, ехавшими с детьми.
Две подруги громко разговаривали в салоне автобуса, активно используя мат. Другие пассажиры вежливо попросили женщин следить за речью, но вместо извинений просьба вызвала резкое недовольство и словесную перепалку.
На остановке одна из женщин достала баллончик с перцовым спреем и распылила его в лицо молодому человеку, который пытался ее успокоить.
После она вышла из автобуса, однако увидев, что происходящее снимают на телефон, распылила остатки перцовки в сторону пассажиров внутри салона через открытое окно транспортного средства. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что в Москве 49-летняя женщина плеснула в лицо кипятком 35-летней коллеге в офисе из-за неприязни.