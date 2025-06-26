Для СМИ провели экскурсию по случаю 90-летия полицейского подразделения Московского метрополитена: кадры работы

По случаю юбилея милицейской охраны Московского метрополитена (ему, как и самой подземке, в мае этого года исполнилось 90 лет) для журналистов была организована экскурсия в полицейское подразделение, оберегающее покой пассажиров самого массового вида транспорта. Журналистам наглядно показали, за счет чего удается достичь высокого уровня безопасности в московском метро. И действительно, практически все преступления здесь раскрываются по горячим следам.