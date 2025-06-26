В Роскачестве предупредили об опасности губок для мытья посуды

В губке для мытья посуды можно обнаружить не только кишечную палочку, но и более опасные бактерии — в частности, листерии и сальмонеллы. Они появляются, если мыть губкой поверхности после разделки сырого мяса. Об этом рассказала эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.