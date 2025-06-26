В Роскачестве предупредили об опасности губок для мытья посуды

В губке для мытья посуды можно обнаружить не только кишечную палочку, но и более опасные бактерии — в частности, листерии и сальмонеллы. Они появляются, если мыть губкой поверхности после разделки сырого мяса. Об этом рассказала эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.
По ее словам, специалисты провели микробиологическое исследование кухонных кубок и обнаружили, что они могут нести потенциальную опасность для здоровья. В связи с этим эксперты посоветовали менять кухонные губки каждые 10 дней, чтобы снизить риск заражения кишечными инфекциями.
Хрипко пояснила, что бактерии могут попасть на губку с раковины, где моют мясо, фрукты и овощи, или со столешницы, если на нее ставят пакеты с продуктами. Другим источником размножения бактерий могут стать немытые руки.
— Для начала стоит мыть руки перед использованием губки. Также лучше использовать разные губки для разделочных досок, раковины и столешницы. Кроме того, надо смывать с губки средства для мытья посуды, — рекомендовала специалист.
Она также предложила губкам альтернативу в виде специальных пластиковых щеток — их проще промыть, и, соответственно, не нужно менять настолько часто. Кроме того, эксперт выразила мнение, что дезинфекция губок не дает гарантии уничтожения всех бактерий, передает портал «Радио 1».
В Роспотребнадзоре посоветовали тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи и сервировкой стола, поскольку несоблюдение гигиены может спровоцировать распространение болезней. Ведомство рекомендовало протирать выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника по меньшей мере раз в неделю.