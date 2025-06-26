Из продавщицы в главреда Vogue: чем известна самая влиятельная женщина в мире моды Анна Винтур

Винтур начинала свой путь с продавщицы в бутике Biba.
Анна Винтур, занимавшая пост главного редактора американского Vogue на протяжении 37 лет, покидает свою должность, о чем сообщили издания Fashion Week Daily и WWD со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, 75-летняя Винтур уже уведомила коллектив о своем решении и объявила о начале поиска нового руководителя для редакционной команды Vogue в США.
Имя Анны Винтур неразрывно связано с мировым модным сообществом: за годы ее руководства журнал стал главным глянцевым изданием индустрии, а сама она стала примером трудолюбия и профессионализма для миллионов женщин по всему миру. Каким образом Анна Винтур пришла к успеху, какими принципами руководствуется в работе и как повлияла на развитие модной журналистики — в материале URA.RU.
Ранние годы и начало карьеры.
Имя Анны Винтур неразрывно связано с миром высокой модыФото: CJ GUNTHER. EPA/ТАСС.
Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года в семье Чарльза Винтура, редактора газеты The London Evening Standard, и Элеоноры Винтур, кинокритика и активистки, дочери профессора Гарвардского университета. С юных лет Анна проявляла независимый характер и не следовала установленным нормам. Ее стремление к самовыражению часто вступало в противоречие с традиционной системой образования — в возрасте 16 лет будущую звезду модной журналистики отчислили из школы за демонстративное поведение и нарушение дресс-кода. Уже в подростковом возрасте Винтур интересовалась глянцевыми журналами, помогала своему отцу советами по привлечению молодежной аудитории и работала в бутике Biba. Примечательно, что именно тогда она выбрала фирменную стрижку «боб» с челкой, ставшую ее визитной карточкой.
Семья оказывала значительное влияние на формирование ее интересов: отец привил ей любовь к издательскому делу, а мать — к стремлению к переменам и независимости. Учеба в North London Collegiate School не была для Анны приоритетом; куда больше ее привлекала мода, а не школьные правила. Уже с 15 лет она принимала участие в работе над газетой отца и самостоятельно зарабатывала, трудясь в магазине одежды. После отчисления из школы родители направили ее на курсы при Harrods, однако занятия показались ей неинтересными, и она вскоре ушла, предпочтя практическую деятельность теоретическим лекциям.
Вскоре Анна начала работать в журнале Oz, куда устроилась при поддержке тогдашнего молодого человека Ричарда Невилла. В 1970 году она продолжила карьеру в только что созданном журнале Harper’s & Queen — результате слияния Queen и Harper’s Bazaar UK. Здесь Винтур быстро продвигалась по служебной лестнице до заместителя главного редактора, однако из-за разногласий с руководством покинула издание и переехала в Нью-Йорк вместе с Джоном Брэдшоу.
Переезд в США.
Имея солидный опыт работы в британских СМИ, Анна вскоре получила должность младшего редактора отдела моды в американском Harper’s Bazaar. Несмотря на успешную работу, разногласия с редактором журнала привели к ее уходу. Благодаря связям Брэдшоу она заняла пост главного редактора журнала Viva, ориентированного на женскую аудиторию среднего возраста. Это был ее первый опыт руководства коллективом и управления контентом на высшем уровне. После закрытия Viva в 1978 году Винтур недолго оставалась без работы: этот период стал для нее своеобразной паузой перед новым этапом карьеры.
В начале 1980-х годов Винтур познакомилась с французским продюсером Мишелем Эстебаном и некоторое время жила между двумя странами. Затем получила должность редактора моды в журнале Savvy, где реализовывала идею издания для самостоятельных карьеристок. Уже через год она перешла в журнал New York на аналогичную позицию, где ее талант получил признание: Анна отличалась смелыми решениями и получила полную свободу действий от главного редактора Эдварда Коснера.
Благодаря ее креативности и нестандартным подходам тиражи журнала существенно выросли; особый резонанс вызвала обложка с актрисой Рейчел Уорд. Впоследствии коллеги организовали встречу Анны с главным редактором американского Vogue Грейс Мирабеллой, после которой Винтур прямо выразила желание занять ее место.
Взлет карьеры и выдающийся профессионализм.
В 1983 году судьбоносное предложение поступило от Александра Либермана — легендарного издателя Cond? Nast. Он пригласил Винтур стать креативным директором американского Vogue. Перед переходом Анна поставила жесткие условия: полный творческий контроль и удвоенную зарплату — руководство согласилось. Однако ее независимость вскоре привела к конфликтам внутри коллектива, в том числе с действующим главным редактором Vogue. В результате Винтур была назначена главным редактором британского Vogue, где ей предоставили карт-бланш на проведение реформ.
Винтур была редактором британского и американского VogueФото: Автор: Cover Images Кредит: Zuma\TASS.
Заняв новую должность сразу после рождения сына Чарли, Анна провела масштабные кадровые перестановки, лично контролировала ключевые процессы и требовала максимальной отдачи от команды — за это коллеги прозвали ее «ядерной Винтур». Под ее руководством британский Vogue претерпел значительные изменения, утратив национальную самобытность и приблизившись к американскому формату.
Американский период.
В 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue — осуществилась ее давняя мечта. С этого момента журнал приобрел статус «Библии моды» и стал наиболее влиятельным fashion-изданием мира. На фоне роста популярности конкурирующего Elle перед Анной стояла задача укрепить позиции Vogue — с чем она успешно справилась.
Президент США Джо Байден вручил Анне Винтур Президентскую медаль Свободы — высшую гражданскую награду в Соединенных Штатах. Фото: ps.ura.news/1035122
Уже первая обложка при ее руководстве вызвала фурор: на ней появилась модель в недорогих джинсах и роскошном топе Christian Lacroix. Такой смелый микс люкса и повседневности стал новым стандартом для отрасли. На протяжении десятилетий Анна оставалась на посту главного редактора Vogue, а с 2020 года заняла должность директора по контенту Condе Nast, курируя редакционную политику сразу нескольких ключевых изданий холдинга — Vogue, GQ и Bon Appetit.
Президент США Джо Байден оценил вклад редактора американского издания журнала Vogue Анны Винтур в индустрию и вручил Президентскую медали Свободы. Награда вручается деятелям, внесшим «вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире» или другие значимые усилия и инициативы.
Влияние на индустрию моды.
Жесткий характер и требовательность Анны Винтур во многом определили успех журнала: под ее руководством Vogue стал эталоном глянцевой прессы для нескольких поколений читателей во всем мире. Даже в эпоху цифровизации и снижения популярности печатных изданий миллионы поклонников продолжают черпать вдохновение из материалов Vogue.
Эмма Уотсон и Анна Винтур Фото: Автор: Javier Rojas Кредит: Zuma/ТАСС.
Винтур открыла миру целую плеяду новых звезд fashion-индустрии — среди них Кейт Босуорт, Кристофер Кейн, Джонатан Сондерс и многие другие. Ее фигура легла в основу художественного образа Миранды Пристли — героини фильма «Дьявол носит Prada», снятого по мотивам книги бывшей помощницы Винтур Лорен Вайсбергер. Как на экране, так и в реальности Винтур известна своим перфекционизмом и умением ставить перед подчиненными сложнейшие задачи. Анну нередко упрекают в высокомерии и снобизме; сама она объясняет свою сдержанность не пренебрежением к окружающим, а профессиональной скромностью и сосредоточенностью на результате.