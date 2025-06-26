Из продавщицы в главреда Vogue: чем известна самая влиятельная женщина в мире моды Анна Винтур

Семья оказывала значительное влияние на формирование ее интересов: отец привил ей любовь к издательскому делу, а мать — к стремлению к переменам и независимости. Учеба в North London Collegiate School не была для Анны приоритетом; куда больше ее привлекала мода, а не школьные правила. Уже с 15 лет она принимала участие в работе над газетой отца и самостоятельно зарабатывала, трудясь в магазине одежды. После отчисления из школы родители направили ее на курсы при Harrods, однако занятия показались ей неинтересными, и она вскоре ушла, предпочтя практическую деятельность теоретическим лекциям.