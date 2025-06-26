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Боец ММА Ахьядов* получил 28 лет за убийство инспектора МАДИ

В Москве приговорили Ахьядова* к 28 годам по делу об убийстве и теракте.

Источник: Комсомольская правда

Боец ММА Ламберд Ахьядов* был приговорён Вторым Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье» в конце 2022 года. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Назначить Ахъядову* наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остального времени — в колонии», — заявил судья, оглашая приговор.

Суд признал Ламберда Ахьядова* виновным сразу по нескольким статьям УК РФ, включая теракт, посягательство на жизнь полицейского, применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, а также участие в деятельности террористической организации.

Также удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны — с осуждённого взыскано 3,1 млн рублей. Адвокаты намерены обжаловать приговор, настаивая на смягчении квалификации обвинений.

Напомним, что ранее гособвинение потребовало для Ламберда Ахьядова* пожизненного лишения свободы. KP.RU сообщал, что прокурор на судебном заседании отметил, что, учитывая совокупность предъявленных обвинений, считает необходимым назначить подсудимому максимальную меру наказания.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.