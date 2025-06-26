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Американка рассказала, как уже девять лет кормит мужа грудным молоком

Американка Рэйчел Бейли рассказала, что уже на протяжении девяти лет кормит своего 32-летнего супруга Александра собственным грудным молоком, чтобы вернуть «мягкость» в их отношениях.

Американка Рэйчел Бейли рассказала, что уже на протяжении девяти лет кормит своего 32-летнего супруга Александра собственным грудным молоком, чтобы вернуть «мягкость» в их отношениях.

По словам девушки, после взросления детей им с мужем перестало хватать прежней близости. Из-за этого пара решила попробовать новую практику, чтобы внести в семейную жизнь разнообразие. Рэйчел отдельно подчеркнула, что кормление Александра грудью не воспринимается ими как что-то сексуальное.

— Теперь, когда мой сын подрос, я начала задаваться вопросом, смогу ли я вернуть эту связь, не заводя еще одного ребенка? Исследования показывают, что да, так что мы начинаем новую главу. Изучаем, можно ли возобновить лактацию без беременности, — передает слова девушки таблоид Daily Mail.

Другая необычная история произошла в Индонезии, где мужчина развелся со своей 21-летней супругой и женился на ставшей вдовой теще, которая забеременела от него. Ситуация привлекла внимание местных властей и представителей территориальный силовых структур.