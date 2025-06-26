Американка рассказала, как уже девять лет кормит мужа грудным молоком

— Теперь, когда мой сын подрос, я начала задаваться вопросом, смогу ли я вернуть эту связь, не заводя еще одного ребенка? Исследования показывают, что да, так что мы начинаем новую главу. Изучаем, можно ли возобновить лактацию без беременности, — передает слова девушки таблоид Daily Mail.