Мусульмане отреагировали на скандал с полумесяцами на куполах собора Василия Блаженного

Врио председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Дамир Мухетдинов отреагировал на появившееся в интернете изображение собора Василия Блаженного с полумесяцами на куполах вместо крестов. Его слова приводит пресс-служба ДУМ.
Муфтий назвал провокационный рисунок неуместным и потенциально опасным для межрелигиозного согласия.
Мухетдинов заявил, что изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов вызывает у российских мусульман такую же тревогу, как и у православных.
Подобным попыткам «столкнуть народы и религии лбами», случайным или преднамеренным, следует противопоставлять реальное сотрудничество, добавил он.
Ранее митрополит Леонид (Горбачев) обратил внимание на изображение собора с полумесяцами на куполах, появившееся на заставке группы «Московские мусульмане» в соцсети «ВКонтакте».