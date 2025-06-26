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Мусульмане отреагировали на скандал с полумесяцами на куполах собора Василия Блаженного

Врио председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Дамир Мухетдинов отреагировал на появившееся в интернете изображение собора Василия Блаженного с полумесяцами на куполах вместо крестов.

Врио председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Дамир Мухетдинов отреагировал на появившееся в интернете изображение собора Василия Блаженного с полумесяцами на куполах вместо крестов. Его слова приводит пресс-служба ДУМ.

Муфтий назвал провокационный рисунок неуместным и потенциально опасным для межрелигиозного согласия.

Мухетдинов заявил, что изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов вызывает у российских мусульман такую же тревогу, как и у православных.

Подобным попыткам «столкнуть народы и религии лбами», случайным или преднамеренным, следует противопоставлять реальное сотрудничество, добавил он.

Ранее митрополит Леонид (Горбачев) обратил внимание на изображение собора с полумесяцами на куполах, появившееся на заставке группы «Московские мусульмане» в соцсети «ВКонтакте».