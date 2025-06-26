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Секс в кустах на итальянском острове обошелся туристам в баснословную сумму

Туристы, занявшиеся сексом на популярном итальянском «острове рыбаков» Пескатори на озере Маджоре, были оштрафованы на 10 тысяч евро.

Туристы, занявшиеся сексом на популярном итальянском «острове рыбаков» Пескатори на озере Маджоре, были оштрафованы на 10 тысяч евро. Об этом сообщает газета La Stampa.

40-летняя пара из провинции Алессандрия слишком предалась чувствам на прекрасном острове. И хотя они благоразумно отошли в уединенное место и спрятались в кустах, их все равно заметили семьи из детьми и немедленно сообщили по номеру 112.

Итальянские карабинеры прибыли к берегу на патрульном катере. Пара любовников при виде правоохранителей попыталась скрыться, но их поймали и оштрафовали на 10 тысяч евро.

Издание отмечает, что по решению префектуры этот штраф может увеличиться до 30 тысяч евро, если туристы не заплатят причитающуюся сумму в течение 60 дней.