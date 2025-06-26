Секс в кустах на итальянском острове обошелся туристам в баснословную сумму

Туристы, занявшиеся сексом на популярном итальянском «острове рыбаков» Пескатори на озере Маджоре, были оштрафованы на 10 тысяч евро. Об этом сообщает газета La Stampa.
40-летняя пара из провинции Алессандрия слишком предалась чувствам на прекрасном острове. И хотя они благоразумно отошли в уединенное место и спрятались в кустах, их все равно заметили семьи из детьми и немедленно сообщили по номеру 112.
Итальянские карабинеры прибыли к берегу на патрульном катере. Пара любовников при виде правоохранителей попыталась скрыться, но их поймали и оштрафовали на 10 тысяч евро.
Издание отмечает, что по решению префектуры этот штраф может увеличиться до 30 тысяч евро, если туристы не заплатят причитающуюся сумму в течение 60 дней.