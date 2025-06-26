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Очаги клещевых инфекций обнаружили в Ростовской области

Жителям Ростовской области рассказали о профилактике инфекций, передающихся клещами и комарами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксированы очаги Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Ростовской области.

— Наибольшему риску заражения такой опасной инфекцией, как КГЛ, подвержены пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах, — отметили специалисты.

Дончанам напоминают: при посещении леса или садового участка необходимо надевать светлую одежду, брюки заправлять в носки, а еще надеть рубашку с длинным рукавом.