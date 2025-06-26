В работе сервиса Steam произошел масштабный сбой

Согласно информации, полученной от портала, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, на 21:20 по московскому времени, за последний час по теме неполадок в работе платформы поступило 2 333 обращения от пользователей. За прошедшие сутки таких обращений было уже 3 719.