Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В работе сервиса Steam произошел масштабный сбой

Пользователи сервиса Steam сообщили о сбое в работе 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

В работе Steam произошел сбой на фоне начала сезонной распродажи игр. Пользователи из России сообщили о том, что сервис прекратил работу. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Отмечается, что жалобы поступают из нескольких регионов России. В частности, из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской, Мурманской и Нижегородской областей.

Согласно информации, полученной от портала, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, на 21:20 по московскому времени, за последний час по теме неполадок в работе платформы поступило 2 333 обращения от пользователей. За прошедшие сутки таких обращений было уже 3 719.

Ранее KP.RU сообщил, что пользователи в России обнаружили сбои в работе мессенджера Telegram. Сервис не загружал видео, а также наблюдались сложности с отправкой и просмотром сообщений.