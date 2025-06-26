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Туристов в Анапе решили не наказывать за купание в опасных зонах

Туристов в Анапе не будут наказывать за купание в опасных зонах.

Туристов в Анапе не будут наказывать за купание в опасных зонах. Об этом заявили в Оперштабе по ликвидации последствий разлива мазута в четверг, 26 июня.

Ранее сообщалось, что приезжающим в Анапу в отеле стали давать подписывать бумагу об ознакомлении с правилами. После этого желающих искупаться в море на свой страх и риск, несмотря на запрет, не стало.

В Сети появилось видео пустующих анапских пляжей. Туристы устремились в соседние Архипо-Осиповку и Геленджик, которые находятся всего в двух часах езды. Там можно купаться и загорать.

Ранее эколог Роман Пукалов предположил, что часть побережья Анапы может быть открыта для купания официально уже этим летом.