Раненый журналист из КНР отказался от эвакуации в Москву

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что китайский корреспондент был доставлен в Курскую областную больницу, где врачи установили, что у него — лишь раны кожи головы, других повреждений нет. Госпитализация не потребовалась, Лу Юйгуан отказался от нее по собственной инициативе. Он также отметил, что врачи дали ему аспирин, который эффективно помог справиться с симптомами после ранения.