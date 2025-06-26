Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов вошел в ежегодный список новых членов Академии кинематографических искусств и наук. Вместе с ним в список попали и его коллеги по оскароносному фильму «Анора» — актеры Майки Мэдисон и Карен Карагулян, оператор Дрю Дэниелс, а также продюсер Саманта Кван.
— Мы очень рады пригласить этот уважаемый класс артистов, технологов и профессионалов присоединиться к Академии. Благодаря своей приверженности кинопроизводству и всей киноиндустрии в целом эти исключительно талантливые люди внесли неоценимый вклад в наше мировое кинематографическое сообщество, — заявили генеральный директор и президент Академии Билл Крамер и Джанет Янг.
Организация отметила, что в список текущего года вошли 534 артиста и руководителя, которые отличились своим вкладом в развитие кинематографа, сообщение было опубликовано на ее сайте.
10 апреля в СМИ появилась информация о том, что Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency на представительство во всех сферах. У этой организации подписаны контракты с такими голливудскими актерами, как Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе и Майкл Джей Фокс.