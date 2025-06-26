Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

— Мы очень рады пригласить этот уважаемый класс артистов, технологов и профессионалов присоединиться к Академии. Благодаря своей приверженности кинопроизводству и всей киноиндустрии в целом эти исключительно талантливые люди внесли неоценимый вклад в наше мировое кинематографическое сообщество, — заявили генеральный директор и президент Академии Билл Крамер и Джанет Янг.