Митрополит РПЦ Кирилл заявил, что многие солдаты станут священниками после СВО

По словам духовника, дело в том, что солдаты в зоне боевых действий переосмысляют многие ключевые ценности и начинают смотреть на прежнюю жизнь под совершенно другим углом. Он отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) будет приветствовать решение бойцов уйти в религию и поможет им стать священнослужителями.