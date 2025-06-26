Очень большое количество солдат после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине обратится к монашеской жизни. Об этом в четверг, 26 июня, заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
По словам духовника, дело в том, что солдаты в зоне боевых действий переосмысляют многие ключевые ценности и начинают смотреть на прежнюю жизнь под совершенно другим углом. Он отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) будет приветствовать решение бойцов уйти в религию и поможет им стать священнослужителями.
— За этот период времени к сегодняшнему дню уже около 50 тысяч человек приняли святое крещение. Представьте себе, что это на самом деле значит, — передает слова митрополита Кирилла ТАСС.
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выразил схожее мнение и заявил, что приезжающие домой с фронта военнослужащие могут продолжить приносить пользу обществу в качестве священнослужителей.
Протоиерей Андрей Ткачев в свою очередь назвал трутнями не ушедших на СВО россиян. Он добавил, что сейчас Россия держится на президенте страны Владимире Путине. По мнению протоирея, без российского лидера нашлось бы много предателей, «желающих сдаться Западу».