США хотят увеличить расходы на космические силы до $40 млрд

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в финансовом году 2026 собирается увеличить финансирование Космических сил страны на треть — до $40 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.
По данным американского военного ведомства, это предусматривает рост более чем на 30% по сравнению с уровнем финансирования в 2025 году.
Средства пойдут на развитие космических возможностей США, а также на реализацию новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», предназначенной для перехвата баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.
Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается потратить $3,4 млрд на создание истребителя нового поколения F-47.
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