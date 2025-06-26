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США хотят увеличить расходы на космические силы до $40 млрд

Новый бюджет предусматривает увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в финансовом году 2026 собирается увеличить финансирование Космических сил страны на треть — до $40 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

По данным американского военного ведомства, это предусматривает рост более чем на 30% по сравнению с уровнем финансирования в 2025 году.

Средства пойдут на развитие космических возможностей США, а также на реализацию новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», предназначенной для перехвата баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается потратить $3,4 млрд на создание истребителя нового поколения F-47.

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