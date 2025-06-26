Microsoft запустил тестирование нового «экрана смерти» для Windows 11

Отмечается, что в некоторых бета-версиях цвет «экрана смерти» представлен в зелёном цвете. Разработчики компании заявили, что это временное решение. Нововведения должны устранить отвлекающие моменты, такие как анимация и лишние иконки. В компании говорят, что обновления будут доступны для всех пользователей уже к концу лета 2025 года.