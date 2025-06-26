Microsoft запустил тестирование нового «экрана смерти» для Windows 11

Компания Microsoft начала тестирование обновлённого интерфейса «экрана смерти» (BSOD) для операционной системы Windows 11. Однако окончательный вариант цветового решения пока не определён.
Отмечается, что в некоторых бета-версиях цвет «экрана смерти» представлен в зелёном цвете. Разработчики компании заявили, что это временное решение. Нововведения должны устранить отвлекающие моменты, такие как анимация и лишние иконки. В компании говорят, что обновления будут доступны для всех пользователей уже к концу лета 2025 года.
Напомним, с 2021 года обсуждается идея модификации экрана смерти (BSOD). В то время Microsoft проводила эксперименты с чёрным экраном, но затем вернулась к синему из-за отзывов специалистов в сфере информационных технологий.
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