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Microsoft запустил тестирование нового «экрана смерти» для Windows 11

Разработчики Microsoft говорят, что, скорее всего, изменится цвет фона, однако окончательный вариант остается неизвестным.

Источник: Комсомольская правда

Компания Microsoft начала тестирование обновлённого интерфейса «экрана смерти» (BSOD) для операционной системы Windows 11. Однако окончательный вариант цветового решения пока не определён.

Отмечается, что в некоторых бета-версиях цвет «экрана смерти» представлен в зелёном цвете. Разработчики компании заявили, что это временное решение. Нововведения должны устранить отвлекающие моменты, такие как анимация и лишние иконки. В компании говорят, что обновления будут доступны для всех пользователей уже к концу лета 2025 года.

Напомним, с 2021 года обсуждается идея модификации экрана смерти (BSOD). В то время Microsoft проводила эксперименты с чёрным экраном, но затем вернулась к синему из-за отзывов специалистов в сфере информационных технологий.

Ранее KP.RU сообщил, что в сервисе Steam произошел массовый сбой. Пользователи из нескольких регионов России сообщают о неполадках.