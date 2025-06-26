В Минске главы стран ЕАЭС сделали family photo на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710

Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня. И мы писали, что Путин, Токаев и Жапаров приехали на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян присутствовал по видеосвязи. К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.