В Минске главы стран ЕАЭС сделали family photo на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710

В рамках IV Евразийского экономического форума, который проходит в Минске, главы стран сделали общее фото на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня. И мы писали, что Путин, Токаев и Жапаров приехали на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян присутствовал по видеосвязи. К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.
В кулуарах мероприятий лидеры государств также сделали family photo на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710. К слову, грузоподъемность этого белорусского гиганта составляет 450 тонн. Это делает БЕЛАЗ-75710 самым большим карьерным самосвалом в мире.
— Символ мощи, совместного потенциала и движения вперед. Большая интеграция — большие масштабы! — обратил внимание на символизм фото телеграм-канал «Пул Первого».
А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске.
Также в Минске Путин сказал об угасании конфликта Израиля и Ирана.