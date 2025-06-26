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В Минске главы стран ЕАЭС сделали family photo на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710

В Минске главы ЕАЭС сделали фото на фоне БЕЛАЗа — самого большого самосвала в мире.

Источник: Комсомольская правда

В рамках IV Евразийского экономического форума, который проходит в Минске, главы стран сделали общее фото на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня. И мы писали, что Путин, Токаев и Жапаров приехали на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян присутствовал по видеосвязи. К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

В кулуарах мероприятий лидеры государств также сделали family photo на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710. К слову, грузоподъемность этого белорусского гиганта составляет 450 тонн. Это делает БЕЛАЗ-75710 самым большим карьерным самосвалом в мире.

— Символ мощи, совместного потенциала и движения вперед. Большая интеграция — большие масштабы! — обратил внимание на символизм фото телеграм-канал «Пул Первого».

А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске.

Также в Минске Путин сказал об угасании конфликта Израиля и Ирана.

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