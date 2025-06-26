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Строительство парка на месте монорельса в Москве начнется в конце июня

Московский монорельс завершит свою работу 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

Строительство парка на месте Московского монорельса начнется в конце июня текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

«На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Монорельс завершит свою работу 28 июня. После этого часть эстакады, которая проходит от станции «Выставочный центр» до депо, будет демонтирована. Это позволит улучшить обзор на главный вход ВДНХ.

Открытие парка на месте Московского монорельса запланировано на 2027 год. Сотрудникам транзитной линии также будут предложены новые рабочие места в других транспортных подразделениях столицы.

Ранее KP.RU сообщал, что более 70% жителей столицы, принявших участие в голосовании, поддержали создание парка на высоте шести метров на месте Московского монорельса.