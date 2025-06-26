Дмитрий Медведев: «Наша цель — безоговорочная победа на парламентских выборах»

Дмитрий Медведев назвал победу на выборах в Госдуму в 2026 году одной из главных целей «Единой России». На заседании Генсовета председатель партии подвел предварительные итоги ее работы и представил планы на будущее.
Медведев отметил, что «Единая Россия» проводит анализ своей деятельности для качественной подготовки к предстоящим избирательным кампаниям.
«Наша цель — безоговорочная победа на парламентских выборах. Считаю возможным улучшить наши текущие позиции. Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в неё включены, надо уделять самое пристальное внимание», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, партия делает особый акцент на процессе обновления кадров и повышении качества депутатского корпуса.
«Результаты предварительного партийного голосования — лучшее подтверждение тому, что работа идёт в нужном направлении. В Единый день голосования в сентябре 2025 года партию на выборах разных уровней будут представлять более 800 участников спецоперации», — рассказал лидер «единороссов».
Он назвал форумы муниципальных депутатов эффективными площадками по обмену опытом, благодаря которым укрепляются внутрипартийные связи. По итогам их работы в конце этого года будет проведен общероссийский форум.
Одним из положительных примеров работы с людьми в новых регионах является гуманитарная миссия партии. По мнению Медведева, она стала той самой патриотической инициативой, которая проявляется в конкретных делах.
«Работа гуманитарной миссии повышает авторитет партии, влияние среди гражданских активистов, помогает выстраивать прочные связи с патриотически настроенным бизнесом по линии разных проектов. Считаю правильным отметить заслуги волонтёров, внёсших особый вклад в работу гуммиссии», — предложил глава партии.
С начала специальной военной операции «Единая Россия» уже передала в новые регионы141 тысячу тонн гуманитарных грузов. По словам секретаря Генсовета Владимира Якушева, эта миссия помощи будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Якушев также рассказал о том, как идет реализация народной программы единороссов: на данный момент она выполнена на 83%.
В прошлом году партия реализовала целый ряд социально значимых проектов, в том числе добилась увеличения материнского капитала. Было открыто около 2,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, газифицировано 285 тысяч домов, сдано в эксплуатацию 293 школ. Еще 847 учебных организаций были капитально отремонтированы. За 2025 год было благоустроено почти 8 тысяч дворов и общественных пространств.
«Социальная газификация и строительство школ — важные направления, которые находятся на контроле по поручению президента», — подчеркнул Якушев.