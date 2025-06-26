Дмитрий Медведев: «Наша цель — безоговорочная победа на парламентских выборах»

В прошлом году партия реализовала целый ряд социально значимых проектов, в том числе добилась увеличения материнского капитала. Было открыто около 2,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, газифицировано 285 тысяч домов, сдано в эксплуатацию 293 школ. Еще 847 учебных организаций были капитально отремонтированы. За 2025 год было благоустроено почти 8 тысяч дворов и общественных пространств.