«Объединяя поколения»: Стартовали отборы для «Семейной зарницы» в регионах

«Семейная зарница» — это большой проект, который включает семьи из всех регионов страны. Он направлен на воспитание патриотизма, укрепление традиционных ценностей и передачу знаний от старших к младшим. Участникам нужно будет показать свою физическую подготовку, смекалку и творческие способности. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые знают, как важны взаимопомощь и командная работа. «Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.