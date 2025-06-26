Страны СНГ консолидируют усилия по укреплению пограничной безопасности

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы и решения Совета глав государств СНГ по данному вопросу состоялось 25−26 июня 2025 года в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.