Страны СНГ консолидируют усилия по укреплению пограничной безопасности

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026−2030 годы и решения Совета глав государств СНГ по данному вопросу состоялось 25−26 июня 2025 года в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
В работе приняли участие представители и эксперты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Совета командующих Пограничными войсками, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками и сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Эксперты с учетом представленных российской стороной предложений согласовали проекты программы и решения Совета глав государств СНГ по данному вопросу. С учетом представленных предложений эксперты согласовали проекты документов и предложили Исполнительному комитету СНГ внести их для рассмотрения на очередном заседании Совета глав государств СНГ.
Основной целью разработки данной программы является консолидация усилий государств — участников и органов СНГ по реализации Концепции согласованной пограничной политики государств — участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года в интересах достижения надежного функционирования элементов системы обеспечения пограничной безопасности на внешних границах.
Основные задачи программы — координация усилий пограничных ведомств государств Содружества и взаимодействующих органов СНГ, рабочих структур профильных международных организаций по обеспечению стабильного положения на внешних границах, развитие организационно-правовых механизмов и информационного сотрудничества, пресечение противоправной деятельности, противодействие терроризму и экстремизму, развитие военно-технического сотрудничества, а также дальнейшее формирование комплексных научных знаний и совершенствование системы подготовки кадров в сфере пограничной безопасности. -0-