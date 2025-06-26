Надежный инструмент. Эксперты высказались о роли Суда ЕАЭС

Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко добавил, что работа по совершенствованию права союза продолжается. «Мы, тем не менее, также понимаем, что одна половина работы — это формирование этого права, вторая половина — порой более значимая даже, чем первая, — это обеспечение его единообразного, четкого применения на практике. И здесь, безусловно, мы видим роль и органов союза, и видим, конечно, деятельность суда. Мы считаем, что инструментарий суда — получение консультативных заключений — может очень широко использоваться», — сказал он. -0-