Надежный инструмент. Эксперты высказались о роли Суда ЕАЭС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза является независимым судебным органом, который опирается на право союза, а также надежным инструментом разрешения потенциальных споров. Таким мнением поделились участники Евразийского экономического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Суд ЕАЭС выведен за пределы политического процесса и осуществляет свою функцию как независимый судебный орган, опираясь только на право, указал председатель суда Алексей Дронов, отметив высокий авторитет этого органа. Вместе с тем, по его словам, важно повышать доверие государств — членов союза.
«Наша задача заключается в том, чтобы это доверие создавать своими действиями и провозглашать, утверждать идею верховенства права. Заметьте, мы идею верховенства права сейчас утверждаем в нашем региональном объединении в условиях, когда во внешнем мире происходит иногда полное отрицание и целей, и принципов Устава ООН, и международного права как регулятора», — заметил председатель суда.
В Кыргызстане, в частности, Суд ЕАЭС рассматривают как надежного партнера в разрешении сложностей, что подтвердила заместитель министра юстиции этой страны Сайра Ызакова.
«На Суд ЕАЭС мы смотрим как на надежный инструмент разрешения потенциальных споров, как инструмент нахождения ответов при правовой неопределенности. То есть мы его используем для защиты своих интересов и устранения правовой неопределенности в рамках интеграционного пространства», — сказала она.
В подтверждение своих слов Сайра Ызакова привела недавний пример. В начале этого года Кыргызская Республика в лице Министерства транспорта и дорог обратилась в Суд ЕАЭС с заявлением о разъяснении положений порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта. Суд ЕАЭС 25 апреля дал четкое структурное разъяснение, исходя из которого был подтвержден принцип недискриминации, равного доступа и унифицированного подхода ко всем видам перевозок.
«Это обращение мы рассматриваем как инструмент защиты своих интересов, как инструмент справедливости в рамках ЕАЭС и подтверждение того, что мы равные, равнозначные партнеры», — сказала она.
Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко добавил, что работа по совершенствованию права союза продолжается. «Мы, тем не менее, также понимаем, что одна половина работы — это формирование этого права, вторая половина — порой более значимая даже, чем первая, — это обеспечение его единообразного, четкого применения на практике. И здесь, безусловно, мы видим роль и органов союза, и видим, конечно, деятельность суда. Мы считаем, что инструментарий суда — получение консультативных заключений — может очень широко использоваться», — сказал он. -0-