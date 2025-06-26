«Заканчивается смертью»: Эксперт предрекла вспышку чумки у собак из-за дефицита вакцин

Ранее ветеринар призвала не гладить уличных котов, так как контакт с бездомными животными представляет серьёзную угрозу. По мнению специалиста, существует риск заражения серьёзными инфекциями, в частности, токсоплазмозом. Она пояснила, что этот недуг вызывается паразитом, который распространяется через экскременты животных, но заразиться можно и просто погладив питомца. Эта инфекция способна нанести вред нервной системе.