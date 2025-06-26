«Заканчивается смертью»: Эксперт предрекла вспышку чумки у собак из-за дефицита вакцин

Эксперт отметила, что дефицит препаратов уже привёл к очередям в ветклиниках, где на прививки записываются сотни животных, а поставки ограничиваются десятками доз. По её словам, особенно высоки риски заражения чумкой, коронавирусным энтеритом и парагриппом у собак, а у кошек — калицивирусом и панлейкопенией.
«Для собак это в первую очередь чумка, коронавирусный энтерит и парагрипп. Для кошек — калицивирус и панлейкопения. Чумка (собак) и панлейкопения (кошек) очень часто заканчиваются смертью животных», — подчеркнула Комагина.
В «Национальной ветеринарной палате» добавили, что дистрибьюторы фиксируют сокращение поставок от производителей в 2−3 раза. Кроме того, зоозащитница предупредила об опасности бешенства, которое угрожает не только животным, но и людям.
Ранее ветеринар призвала не гладить уличных котов, так как контакт с бездомными животными представляет серьёзную угрозу. По мнению специалиста, существует риск заражения серьёзными инфекциями, в частности, токсоплазмозом. Она пояснила, что этот недуг вызывается паразитом, который распространяется через экскременты животных, но заразиться можно и просто погладив питомца. Эта инфекция способна нанести вред нервной системе.