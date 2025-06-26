Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я фигачил семь лет без передышки»: Цискаридзе раскрыл способ побороть выгорание

Артист балета Николай Цискаридзе признался, что сталкивался в жизни с сильнейшим эмоциональным выгоранием из-за трудовой загруженности, семь лет он работал практически без перерыва, после чего случилась депрессия. Об этом экс-премьер Большого театра рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

Источник: Life.ru

«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом стали депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня всё раздражало», — поделился Цискаридзе.

Он признался, что выйти из этого состояния ему помог отдых на Канарских островах на протяжении нескольких месяцев. Сейчас, по словам Цискаридзе, ему пришлось научиться чередовать работу и отдых, чтобы вновь не столкнуться с выгоранием. Артист любит проводить время в одиночестве, наслаждаясь тишиной и уютной атмосферой вне рабочего времени.

Ранее Николай Цискаридзе откровенно рассказал, почему никогда не стремился создать семью и завести детей. По словам 51-летнего танцора, он с юных лет ощущал неприязнь к той огромной ответственности, которую несёт человек, обретая близких. Череда смертей родных и друзей настолько измотала его, что Цискаридзе решил никогда ни к кому не привязываться.