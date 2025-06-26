«Я фигачил семь лет без передышки»: Цискаридзе раскрыл способ побороть выгорание

«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом стали депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня всё раздражало», — поделился Цискаридзе.