«Спасение из могилы»: Психолог объяснила, почему люди платят за погребение заживо

Напомним, в Приозерском районе Ленинградской области полиция в последний момент остановила жуткий ритуал, имитирующий погребение заживо. На кадрах, распространившихся в Интернете, видно, как спасатели откапывают двух человек из неглубоких ям. Пострадавшие, завёрнутые в простыни, были вызволены из-под земли. Событие произошло во время «сатанинского праздника» с участием около 15 человек.