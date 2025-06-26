Айтишники в пролёте: Составлен рейтинг идеальных мужей по версии россиянок

Ранее Life.ru писал, что значительная часть россиян либо не спешит узаконить отношения, либо вовсе отказывается от официальной регистрации. В 2025 году почти треть респондентов — 28% — состоит в союзах без оформления брака, из них около половины живут вместе более трёх лет. Главные причины отсрочки или отказа от свадьбы связаны с финансами и личными взглядами. Однако психологи предупреждают, что отношения должны получать развитие, отсутствие штампа паспорта, отказ от рождения детей рано или поздно приведёт к усталости от сожительства и ощущению застоя.