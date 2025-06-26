Прилепин пояснил, что ждет артистов-иноагентов при возвращении в Россию

«[Я не возвращаюсь в Россию] по очень простой причине. Квартира в Петербурге у меня остается, у меня там масса друзей, масса всего остального. Но по причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — сказал Гребенщиков.