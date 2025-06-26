Психолог раскрыла, чем грозит Седоковой потеря наследства: накинет вуаль драмы

Анна Седокова, как известно, сейчас борется за наследство своего бывшего супруга Яниса Тиммы. Ну, а родственники спортсмена пытаются доказать, что брачный договор был несправедливым. Поклонники Анны переживают за певицу, её эмоциональное состояние и финансовое, так как она может потерять многомиллионное состояние. Впрочем, психолог Марианна Абравитова считает, что в деле о наследстве Седокова в любом случае будет в выигрыше, даже если проиграет родным спортсмена. Почему- эксперт рассказала на видео.—.