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Оперштаб: В Анапе туристов не будут наказывать за купание в опасных зонах

Власти Анапы сделали заявление в отношении туристов, которые купаются в опасных зонах.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе туристов за купание в опасных зонах не будут штрафовать. Об этом сообщили в Оперштабе по ликвидации последствий разлива мазута.

Кроме того, приезжих не будут наказывать не только за купание в опасных зонах, но и за отказ подписывать специальную бумагу при заселении, где содержится информация о последствиях купания в море с мазутом.

Напомним, недавно в оперштабе заявили, что в отелях при заселении туристы должны будут подписать документ, где будет указано, что они проинформированы о ЧП с затонувшими танкерами и купаться в море запрещено. Причем запрет действует на нескольких пляжах, несмотря на то, что новых выбросов мазута не обнаружено.

Ранее KP.RU сообщил, что многие отдыхающие игнорируют запрет властей и спасателей на пляжах Анапы и продолжают лезть в воду. Причем об опасности туристов стали предупреждать еще с мая 2025 года.