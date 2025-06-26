Оперштаб: В Анапе туристов не будут наказывать за купание в опасных зонах

Напомним, недавно в оперштабе заявили, что в отелях при заселении туристы должны будут подписать документ, где будет указано, что они проинформированы о ЧП с затонувшими танкерами и купаться в море запрещено. Причем запрет действует на нескольких пляжах, несмотря на то, что новых выбросов мазута не обнаружено.