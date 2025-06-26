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Власти США построят во Флориде окруженную аллигаторами тюрьму для мигрантов

Учреждение решили назвать «Аллигатор Алькатрас».

Источник: Аргументы и факты

Правительство США согласовало строительство следственного изолятора на пять тысяч мест в национальном парке Эверглейдс во Флориде, пишет газета USA Today.

Учреждение, площадь которого составит 100 квадратных километров, решили назвать «Аллигатор Алькатрас». Содержание изолятора ежегодно будет обходиться казне в 450 млн долларов, говорится в статье.

Центр задержания расположен на взлетной полосе заброшенного аэродрома в болотистой местности, вокруг него обитают коло 200 аллигаторов и множеством питонов, отмечает издание.

Изолятор планируют открыть в начале июля. В нем будут содержаться задержанные мигранты из Флориды и других штатов, пишет газета со ссылкой на генпрокурора Флориды Джеймса Утмайера.

При этом местные адвокаты устроили акцию протеста против строительства учреждения, усмотрев в реализации проекта негативное влияние на окружающую среду и общество. Активисты некоммерческой организации «Друзья Эверглейдс» подали петицию против строительства.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США готовится уведомить сотни тысяч мигрантов о прекращении их легального статуса проживания и трудоустройства в стране.

Напомним также, СМИ сообщали о подготовке базы Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов и устанавливают там палатки для их временного содержания. В феврале первый самолет с нелегальными мигрантами вылетел на базу Гуантанамо.