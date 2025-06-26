Первая российская базисная ИИ-модель океана будет создана в ближайшие 1,5−2 года

«Существующие базисные модели океана обучены на результатах так называемых сеточных расчетов, в рамках которой Земля разбивается на большое число блоков, свойства океана в каждом из которых просчитываются при помощи точных гидродинамических подходов. Мы разрабатываем модель, которая способна усваивать и сеточные данные, и нерегулярные данные, которые получают периодически всплывающие буи или включающиеся метеостанции. Все эти данные нам очень хочется использовать для обучения, что пока не делает никто», — отметил ученый.