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Мигранты поставили шариат выше российских законов

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что боле 40% мигрантов хотят жить по шариату, а не по российским законам.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что боле 40% мигрантов хотят жить по шариату, а не по российским законам. Об этом пишет «Российская газета».

Собеседник издания привел данные социологического исследования, проведенного ФСО России среди трудовых мигрантов, согласно которому шариат светскому законодательству предпочитают 43,5% опрошенных.

По словам Кокова, опрос также показал, что на протесты готовы выйти 24%, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, а в незаконных политических акциях готовы принимать участие 15,3%.

Замсекретаря Совбеза добавил, что это дает возможность для формирования устойчивых диаспоральных групп и этнических анклавов, которые не желают ассимилироваться в российское общество.

Ранее сообщалось, что в ходе антимигрантского рейда в Воронеже иностранные специалисты массово оказали сопротивление силовикам. Сотрудники полиции пришли с проверкой на один из городских рынков, однако мигранты отказались выполнять их законные требования.

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