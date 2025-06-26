Мигранты поставили шариат выше российских законов

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что боле 40% мигрантов хотят жить по шариату, а не по российским законам. Об этом пишет «Российская газета».
Собеседник издания привел данные социологического исследования, проведенного ФСО России среди трудовых мигрантов, согласно которому шариат светскому законодательству предпочитают 43,5% опрошенных.
По словам Кокова, опрос также показал, что на протесты готовы выйти 24%, чтобы отстаивать право жить в России по религиозным нормам, а в незаконных политических акциях готовы принимать участие 15,3%.
Замсекретаря Совбеза добавил, что это дает возможность для формирования устойчивых диаспоральных групп и этнических анклавов, которые не желают ассимилироваться в российское общество.
Ранее сообщалось, что в ходе антимигрантского рейда в Воронеже иностранные специалисты массово оказали сопротивление силовикам. Сотрудники полиции пришли с проверкой на один из городских рынков, однако мигранты отказались выполнять их законные требования.
Читайте также: «Мусульмане отреагировали на скандал с полумесяцами на куполах собора Василия Блаженного».