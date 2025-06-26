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Винтур покинет пост главного редактора американского Vogue спустя 37 лет

Журналистка Анна Винтур продолжит исполнять обязанности главного контент-менеджера Vogue после ухода с поста главного редактора.

Источник: Аргументы и факты

После 37 лет пребывания на должности главного редактора американского Vogue Анна Винтур покинет свой пост. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источник в издательском доме Condé Nast.

По данным WWD, 75-летняя журналистка продолжит исполнять обязанности глобального редакционного директора Condé Nast и главного контент-менеджера Vogue. О своем решении она объявила на встрече с сотрудниками 26 июня.

В 2023 году Винтур была награждена орденом Почета — наградой, которая вручается за выдающиеся заслуги в области науки, искусства и медицины. Она также имеет титул Дамы-командора Ордена Британской империи.

Винтур стала главным редактором американского Vogue в 1988 году. До этого, с 1985 по 1987 год, она занимала аналогичную должность в британском издании журнала.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал уволить журналистку CNN за слова о ядерной программе Ирана.

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