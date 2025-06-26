Винтур покинет пост главного редактора американского Vogue спустя 37 лет

После 37 лет пребывания на должности главного редактора американского Vogue Анна Винтур покинет свой пост. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источник в издательском доме Condé Nast.
По данным WWD, 75-летняя журналистка продолжит исполнять обязанности глобального редакционного директора Condé Nast и главного контент-менеджера Vogue. О своем решении она объявила на встрече с сотрудниками 26 июня.
В 2023 году Винтур была награждена орденом Почета — наградой, которая вручается за выдающиеся заслуги в области науки, искусства и медицины. Она также имеет титул Дамы-командора Ордена Британской империи.
Винтур стала главным редактором американского Vogue в 1988 году. До этого, с 1985 по 1987 год, она занимала аналогичную должность в британском издании журнала.
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