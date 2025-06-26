«Уронить в Польшу»: в Европе испугались из-за слов Соловьева о ядерном ударе

По словам журналистов, телеведущий допустил сценарий развития событий, при котором Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия для атаки на Украину, в то же время ударив по территории Польши — одной из стран НАТО. Авторы статьи отметили, что в таком случае остальные страны Североатлантического альянса были бы обязаны нанести ответный удар.