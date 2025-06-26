«Уронить в Польшу»: в Европе испугались из-за слов Соловьева о ядерном ударе

Британская газета Express интерпретировала слова российского журналиста Владимира Соловьева о теоретическом российском ядерном ударе по Польше, сказанные им в эфире его авторской программы на телеканале «Россия 1», как «угрожающий» призыв, а его самого назвала «рупором Кремля».
По словам журналистов, телеведущий допустил сценарий развития событий, при котором Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия для атаки на Украину, в то же время ударив по территории Польши — одной из стран НАТО. Авторы статьи отметили, что в таком случае остальные страны Североатлантического альянса были бы обязаны нанести ответный удар.
— В ходе своей пугающей тирады… Соловьев с гневом заявил, что России нужно… «на всякий случай в Польшу уронить» (ядерное оружие — прим. «ВМ»), — говорится в материале.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна должна добиваться доступа к ядерному и современному неконвенциональному оружию, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика. По его словам, Польша намерена использовать все возможности для укрепления своей обороноспособности, несмотря на возможную критику.